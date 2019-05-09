Ruşen Çakır "Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal..."

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenilenmesi kararı gazeteciler ve siyasetçiler tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Milyonlarca seçmenin 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek 23 Haziran seçimlerine ilişkin bir yorum da gazeteci Ruşen Çakır'dan geldi. Çakır, seçim dönemini ve YSK'nın kararını sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir canlı yayınla değerlendirdi.

Program sırasında yaşanan dönemi "Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının en kötü dönemi olması Türkiye için ne olur?" ifadesini kullanan Çakır, sonrasında "Yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal" dedikten sonra cümlelerini değiştirdi ve "Yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla hayata geçeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.