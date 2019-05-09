POLİTİKA

CHP'li vekil Tufan Köse kürsüde su içti, HDP'li vekil hatırlattı: Laik Türkiye burası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün 'ramazan' tartışması yaşandı. AK Partili İmran Kılıç, CHP'li Tufan Köse'nin kürsüde su içmesine tepki gösterdi. HDP'li Tuma Çelik "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" dedi.

Sol'da yer alan habere göre, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ramazan ayı tartışması yaşandı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Parti ile MHP'yi eleştirdi.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi hedef alan AK Parti Maraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" dedi.
Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

Meclis tutanaklarına yansıyan konuşma şöyle:

TUFAN KÖSE (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ülke öyle sizin dediğiniz gibi kolay kurulmadı, savaş meydanlarında kuruldu. Öyle ufak tefek şeylerle de beka sorunu falan yaşamaz. Bir beka sorunu varsa, zannediyorum, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanının falan bir koltuk beka sorunu var gibi görünüyor.

Onu da anlaşılan, artık, seçimlerle çözme şansınız da kalmamış. E, ne yapacaksınız? 'FETÖ' diyeceksiniz, 'cezaevi' diyeceksiniz, tehdit edeceksiniz ve 'hiçbir şey olmasa da kesinlikle bir şey oldu' diyen adama 'mugalata' demeyeceksiniz, seçime sokulan, kandırılan, aldatılan, yüzde 70-80'le kazandığı seçimde de mazbatayı yüzde 20'lik adama veren adama 'mugalata' diyeceksiniz, kim inanır buna, kim inanır?

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Akçay…

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) - Siz önce kürsüden milletin ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü.

TUMA ÇELİK (Mardin) - Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim.

TUFAN KÖSE (Çorum) - Din sömürüsü yapma, din sömürüsü. Yetim hakkı yiyorsun, haram yiyorsun ama orada su içiliyor diye bana bağırıyorsun, kul hakkı yiyorsun.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yahu, sen ne anlarsın ki kul hakkından.

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