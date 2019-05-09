Kemal Doğulu Tuğçe Ergişi'ye ateş püskürdü "Haddini bil"

Jüri üyeliğini Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in yaptığı Bu Tarz Benim programıyla adını duyuran Tuğçe Ergişi, katıldığı 2. Sayfa programında "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar." diyerek sitem etmiş.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan kuaför ve modacı Kemal Doğulu ise Ergişi'nin hakkında söylediklerine cevap verdi.

"HADDİNİ BİL"

Sunucuların konuyu açmasıyla sinirlenen Kemal Doğulu, şöyle konuştu: "Tuğçe Ergişi kim? Bizim yarışmada bir sürü kız vardı. Önce Kemal değil Kemal bey diyeceksin haddini bil. Ben üzüntüden kahroldum beni sevmediği için o kim? Malzeme çıkarmak istiyorsa başarılı oldu. Korkunç giyiniyordu ve ona göre yorumlar alıyordu. Ve sürekli ağlıyordu, ağlayarak tarz yarışmasında olamazsın.