MAGAZİN

Kemal Doğulu Tuğçe Ergişi'ye ateş püskürdü "Haddini bil"

Kemal Doğulu, katıldığı canlı yayında kendisini sevmediğini söyleyerek suçlamalarda bulunan Tuğçe Ergişi'ye "Sen kimsin, haddini bileceksin" diyerek ateş püskürdü.

Jüri üyeliğini Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in yaptığı Bu Tarz Benim programıyla adını duyuran Tuğçe Ergişi, katıldığı 2. Sayfa programında "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar." diyerek sitem etmiş.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan kuaför ve modacı Kemal Doğulu ise Ergişi'nin hakkında söylediklerine cevap verdi.

"HADDİNİ BİL"

Sunucuların konuyu açmasıyla sinirlenen Kemal Doğulu, şöyle konuştu: "Tuğçe Ergişi kim? Bizim yarışmada bir sürü kız vardı. Önce Kemal değil Kemal bey diyeceksin haddini bil. Ben üzüntüden kahroldum beni sevmediği için o kim? Malzeme çıkarmak istiyorsa başarılı oldu. Korkunç giyiniyordu ve ona göre yorumlar alıyordu. Ve sürekli ağlıyordu, ağlayarak tarz yarışmasında olamazsın.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!
Mustafa İslamoğlu'ndan İstanbul tepkisi! Haksızlık karşısında susmayacaksın
Mustafa İslamoğlu'ndan İstanbul tepkisi! Haksızlık karşısında susmayacaksın
Fatih Terim, TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı
Fatih Terim, TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı
İmamoğlu mu Yıldırım mı? İşte ankette çıkan çarpıcı sonuçlar
İmamoğlu mu Yıldırım mı? İşte ankette çıkan çarpıcı sonuçlar
MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı
MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı
Anlaşma sağlandı! Yıllık 120 milyon euro
Anlaşma sağlandı! Yıllık 120 milyon euro
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ruşen Çakır "Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal..."
Ruşen Çakır "Türkiye'nin nasıl bir tempoyla işgal..."
CHP'li vekil Tufan Köse kürsüde su içti, HDP'li vekil hatırlattı: Laik Türkiye burası
CHP'li vekil Tufan Köse kürsüde su içti, HDP'li vekil hatırlattı: Laik Türkiye burası
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Cem Yılmaz sahnede aniden fenalaştı
Cem Yılmaz sahnede aniden fenalaştı
KKTC'de Başbakan Tufan Erhürman Mustafa Akıncı'ya istifasını sundu
KKTC'de Başbakan Tufan Erhürman Mustafa Akıncı'ya istifasını sundu
Bayram ne zaman 2019 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
Bayram ne zaman 2019 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi
Oto çekicisinin üzerindeki köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi