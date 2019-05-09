GÜNCEL

Polis uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yedek lastik içerisinde zulalanmış 3 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. Olayda 2 kişi yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli 2 şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada yedek lastik içerisine zulalanmış 3 kilo 415 gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan tamamlanan işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilirken bir şahıs Adli Kontrol Şartı ile serbest kaldı, bir şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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