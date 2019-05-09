İşte Türkiye'nin yeni silahı! Tamamen yerli

T20 BOĞAÇ,ALSTAG savunma sanayi ve ticaret A.Ş tarafından tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilmektedir. Ürün incelemesinden önce ALSTAG ismi nerden geliyor onu anlatalım AL kırmızı anlamına Gelmektedir. STAG ise Silah teknolojileri araştırma geliştirme açılımındadır.STAG aynı zamanda İngilizcede erkek geyik anlamına gelmektedir.Firma ALSTAG ‘a Türkçe ve ingilizceyi birleştirerek kızıl geyik anlamını yüklemişlerdir. Çünkü anadolu kızıl geyiği ile meşhurdur. Logodada Geyik boynuzu hilal'i geyik kafası ise 5 köşeli yıldızı temsil etmektedir. Türkiyenin ilk tamamen yerli ve elektro kimyasal yöntemle namlu işleme tekniği kullanılarak üretilen tek silah sistemi olan ALSTAG T-20 BOĞAÇ, Makina Kimya Endüstirisi üretimi 20×102mm mühimmat kullanmaktadır.Bu da mühimmata dahi dışa bağımlı bir silah sistemi olmadığını gösterir.Silah elektronik ateşleme sistemine sahiptir. Bu sayede dakikada 100 ile 1600 adet ayarlanabilir atış gücüne sahiptir.

Namlu bilinen klasik dövme ve talaşlı sistem dışında Elektro kimyasal yöntemle işlenmektedir.

namlu işlenirken herhangi bir güç kullanılmadığından namluda doğrultu deformasyonu sıfıra yakındır.Üretimde kullanılan yüksek teknoloji sayesinde Namlu ömrü emsallerinde 2000 atım iken tam kapasite çalıştığında ALSTAG T-20 BOĞAÇ, 4000 atım namlu ömrüne sahiptir.