Motosiklet sürücüsünün TIR'ın altından mucize kurtuluşu kamerada

Kaza, Çin'in Orta doğusunda bulunan Henan eyaletinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadın motosiklet sürücüsünün bir kavşakta sağa döndüğü, hemen ardından da bir TIR’ın ilerlediği görülüyor. Kadın sürücüyü fark etmeyen TIR sürücüsü yoluna devam edince, önce motosiklete çarpıyor, ardından kadını aracın altına alıyor.

Kazanın farkına bile varmayan TIR sürücüsü yoluna devam ederken, kaza sonrası kadın sürücünün hafif sıyrıklarla yolda kaldığı görülüyor.

Yerel medya kadının hastaneye kaldırıldığını; TIR sürücüsünün de ifadesinin alındığını duyurdu.