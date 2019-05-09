GÜNCEL

Eski Türkiye güzeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

22 yıl önce katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye 3’üncüsü seçilen Nilay Ceylan Çatalca’da yaşadığı evinde vefat etti.

Ceylan'ın cenazesi vasiyeti üzerine babasının yanına defnedildi. 1997 yılında, 20 yaşındayken Çağla Şıkel’in birinci olduğu güzellik yarışmasında üçüncülüğü kazanan Nilay Ceylan, (44) sakin bir hayatı tercih etti. Annesiyle Çatalca Ormanlı köyünde yaşayan ve tasarladığı takıları internet üzerinden satarak geçimini sağlayan Ceylan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ceylan'ın odasına giren annesi, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Eski Türkiye güzelinin cenazesi dün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzere babasının yanına defnedildi.

Ormanlı köyünde Ceylan’ı tanıyan komşularından bir esnaf, “Kendisini tanıyordum müşterimdi. Arada bir ekmek alıyordu buradan mezarlığa gidiyordu. Görüşmüşlüğümüz vardı, iyi insandı. Mezarlığı babasının yanında" dedi. Bir başka esnaf ise, “Kendi halinde normal bir insandı babasının mezarına gidip gelirdi. Dükkana alışverişe gelirdi. Yaklaşık 1 senedir burada yaşıyordu annesiyle birlikte” diye konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler
Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler
SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!
SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
Polis uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi
Polis uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?