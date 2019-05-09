GÜNCEL

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEM Otoyolu Elmalı Mevki'inde meydana gelen olayda kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı. Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona vuruyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler
Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler
SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!
SP'li başkan adayı Ali Aktaş, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağış yaptı!
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Obradovic kötü haberi verdi: Bizimle olamayacaklar
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Otobüstekilere 'Türkleşmeyin barbarsınız' diyen kadın hakkında karar verildi
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
Hamit Altıntop Süper Lig takımına hoca oluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tünele giren yaban keçileri trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Polis uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi
Polis uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
İşte Türkiye'nin yeni silahı! Tamamen yerli
İşte Türkiye'nin yeni silahı! Tamamen yerli
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?