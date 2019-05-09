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Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali

Ardahan’da trafik haftası nedeniyle açılan materyal sergisine katılan Vali Mustafa Masatlı, kurşunlanmış trafik levhasını görünce, “Yazık hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar Vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun? Ne yapacaksın silahı?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Spor Salonunda trafik birimlerinin kullandığı materyallerin yer aldığı sergi açıldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış ile birlikte sergiyi gezen Vali Masatlı, magandalarca kurşunlanmış trafik levhalarını görünce bir süre baka kaldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürünü yanına çağıran Vali Masatlı, silah ruhsatı konusunda daha seçici davranılmasını istedi. Duruma tepki gösteren Vali Masatlı, “Biz silah ruhsatını güvenlik birimlerinde görev yapan kamu görevlilerine veya hayati tehlikesi olanlara veriyoruz. Alın işte hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar Vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun? Ne yapacaksın silahı?” dedi. 

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