GÜNCEL

Jandarma cezaevi firarisini saklandığı evde yakaladı

Karaman’da yarı açık cezaevinden geçtiğimiz ay firar eden şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya ve Karaman’da yağma ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (35), yattığı Karaman Yarı Açık Cezaevinden geçtiğimiz ay firar etti. Zanlının Göztepe köyünde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Tahkim'den Volkan Demirel'e kötü haber
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Ankara Pursaklar Belediyesi'nin yeni Başkanı Ertuğrul Çetin oldu
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Mersin Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi çıkışı: 72 kriterden 66'sını tamamladık
HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir
HDP'li Vekil İmam Taşçıer'den şaşırtan çıkış: Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Motosiklet sürücüsünün TIR'ın altından mucize kurtuluşu kamerada
Motosiklet sürücüsünün TIR'ın altından mucize kurtuluşu kamerada
Eski Türkiye güzeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Eski Türkiye güzeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki gösteren Vali
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019-ödeme takvimi
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet
Oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu diyanet