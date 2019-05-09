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Bingöl'de 2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme gitti

BİNGÖL'de Çapakçur Deresi'ne düşen lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, boğularak hayatını kaybetti. Çapakçur Deresi'ne giren itfaiye ekipleri, aramalar sonucunda Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaştı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİNGÖL'de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Yürek burkan görüntülerde şakalaşan kızların bir anda suya kapıldığı ve arkadaşlarının çığlık atarak yardım istediği yer alıyor.

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