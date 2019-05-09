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9 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

9 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ile vize serbestisi konusunda dikkat çeken açıklamlarda bulundu

Erdoğan, Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış bulunmaktayız. Kalan 6 kriteri de en kısa zamanda tamamlayıp AB'nin samimiyetini göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı

MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Ekrem İmamoğlu'nun imajına, Ekrem İmamoğlu'na oy verenden daha fazla kişi olumlu bakıyor. Ekrem İmamoğlu, imajını daha da güçlendirmiş. Onun için söylüyorum." dedi.

100 bin polis İstanbul'da mı oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "100 bin polis İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da oy kullandırılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve seçmen listelerinin, 31 Ocak itibarıyla kesinleştiği bildirildi.

Mustafa Cengiz: Üç büyükler ligden çekilirse kim izler

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı liglerden çektik diyelim. Basketbolda voleybolda yokuz. Kim ilgilenir, kim bakar? Kim yazar onların haberlerini? Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz” dedi.

Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Beklenen tarih belli oldu

Satellite 2019 Fuarı'nda Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun 2020 yılının yılın ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

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