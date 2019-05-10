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Bingöl'de iki arkadaşın şakası ölümle bitti

Bingöl'de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya düştü. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada akıntıya kapılan kızların cansız bedenleri bulundu. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca'nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öteyandan kızların dere kenarında oynarken son anladığına ait görüntü de ortaya çıktı.

Görüntüde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de Sudan çıkamıyor.Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.

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