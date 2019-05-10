GÜNCEL

Üniversitede kandırıldı, dağda öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir köye giren 2 kadın terörist jandarma tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İstanbul’da bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra katıldığı arkadaş grubu tarafından kandırılan Hanım Çelik, 2008 yılı sonunda hayallerini süsleyen üniversiteyi bırakarak terör örgütü PKK saflarına katıldı. Terör örgütü tarafından eğitim verilen Agiran kod isimli Hanım Çelik, Türkiye’de önemli eylemlere katıldı. Asker ve polise yönelik birçok saldırıda bulunan Hanım Çelik, 29 yaşında jandarma tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Nusaybin kırsalında yanındaki kadın terörist ile birlikte Agiran kod isimli Hanım Çelik’in bir köyde olduğu istihbaratı alan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda köyden çıkan Agiran kod Hanım Çelik ve yanındaki kadın teröriste ‘Teslim ol’ çağrısı yapıldı. Çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çakın çatışmada Agiran kod isimli Hanım Çelik ve yanındaki terörist birlikte ölü olarak ele geçirildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Boşnaklara hakaret" davasının hakimine olay suçlama
Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Boşnaklara hakaret" davasının hakimine olay suçlama
David Beckham ehliyetini kaptırdı
David Beckham ehliyetini kaptırdı
Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar
Yargıtay'dan sağlığı bozulan işçinin atılabilmesinin önünü açan karar
Ali Koç'un locasında sürpriz Danimarkalı
Ali Koç'un locasında sürpriz Danimarkalı
MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler
MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak
Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak
Kerimcan Durmaz'dan skandal sonrası yeni video!
Kerimcan Durmaz'dan skandal sonrası yeni video!
İstanbul iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İstanbul iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Alışverişe daldılar içinde ziynet eşyası olan çantayı çaldırdılar
Alışverişe daldılar içinde ziynet eşyası olan çantayı çaldırdılar
Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya böyle düşürdü
Kıskanç keçi sahibini yamaçtan aşağıya böyle düşürdü
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Bingöl'de iki arkadaşın şakası ölümle bitti
Bingöl'de iki arkadaşın şakası ölümle bitti
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?