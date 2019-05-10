Üniversitede kandırıldı, dağda öldürüldü

İstanbul’da bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra katıldığı arkadaş grubu tarafından kandırılan Hanım Çelik, 2008 yılı sonunda hayallerini süsleyen üniversiteyi bırakarak terör örgütü PKK saflarına katıldı. Terör örgütü tarafından eğitim verilen Agiran kod isimli Hanım Çelik, Türkiye’de önemli eylemlere katıldı. Asker ve polise yönelik birçok saldırıda bulunan Hanım Çelik, 29 yaşında jandarma tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Nusaybin kırsalında yanındaki kadın terörist ile birlikte Agiran kod isimli Hanım Çelik’in bir köyde olduğu istihbaratı alan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda köyden çıkan Agiran kod Hanım Çelik ve yanındaki kadın teröriste ‘Teslim ol’ çağrısı yapıldı. Çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çakın çatışmada Agiran kod isimli Hanım Çelik ve yanındaki terörist birlikte ölü olarak ele geçirildi.