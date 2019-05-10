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Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

YSK'nin İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin yenilenmesi kararını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Maliyet korkunç olacak" ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında İstanbul'da seçimin yenilenmesi hakkında "maliyet korkunç olacak" değerlendirmesinde bulunan Akşener, "Partili cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında dolar 4.24'tü. Bugün 6.24. Geçen sene o Mayıs'ta ekonomi uçacak kaçacak diye partili cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Sayın Erdoğan'a da millete de büyük zararı olacak dedik. Damat bey ekonominin içine reel anlamda üreten ekonomiye yönlendirme anlamında hiçbir şey yapamıyor." dedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle: Annemizin ak sütü gibi helal bir seçimdi. 28 Şubat muktedirlerinin muhtar bile olamaz diyerek manşet attırdığı bir süreçte bu millet Erdoğan'ın arkasında durdu. Başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. Ama bugün karşı durması gerek muktedir anlayış içinde kaldı.

1946 seçimlerini herkes bilir. Açık oy gizli tasnif kanunun çıkarıldığı bir seçim. Demokrat Parti o seçimde 40-50 milletvekili çıkarmıştır o seçimde. Demokrat Parti o seçimden sonra bir kongre yaptı. Sine-i millete dönme kararı aldı. İnönü Celal Bayar’a tamam bunu halledelim diyor. Seçim yasası değişiyor.

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