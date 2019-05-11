Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan sahil kenti Gwadar'da 3 terörist 5 yıldızlı Pearl Continental Hotel'e saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri otelin etrafını sardı, bölgeden silah sesleri geliyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Gwadar'da 3 terörist, 5 yıldızlı Pearl Continental Hotel'e saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri otelin etrafını sardı, bölgeden silah sesleri geliyor.

Teröristlerin ağır silahlı oldukları, roketatarlara sahip oldukları belirtilirken otelin içinde 40'ı Çinli olmak üzere 70 kişinin olduğu biliniyor.

Belucistan eyaleti Bilgi Edinme Bakanı Zahoor Buledi, otelde bulunan tüm yabancı ve Pakistanlı misafirlerin tahliye edildiğini aktarırken yetkililer yaralananların olduğunu doğruladı.

Gwadar kenti, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesi kapsamındaki ana merkezlerden biri.