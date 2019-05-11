HABER /  DÜNYA

Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor

Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan sahil kenti Gwadar'da 3 terörist 5 yıldızlı Pearl Continental Hotel'e saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri otelin etrafını sardı, bölgeden silah sesleri geliyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Gwadar'da 3 terörist, 5 yıldızlı Pearl Continental Hotel'e saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri otelin etrafını sardı, bölgeden silah sesleri geliyor.

Teröristlerin ağır silahlı oldukları, roketatarlara sahip oldukları belirtilirken otelin içinde 40'ı Çinli olmak üzere 70 kişinin olduğu biliniyor. 

Belucistan eyaleti Bilgi Edinme Bakanı Zahoor Buledi, otelde bulunan tüm yabancı ve Pakistanlı misafirlerin tahliye edildiğini aktarırken yetkililer yaralananların olduğunu doğruladı.

Gwadar kenti, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesi kapsamındaki ana merkezlerden biri.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Ziya Selçuk programa bastonla geldi sebebi ise...
Bakan Ziya Selçuk programa bastonla geldi sebebi ise...
Babasının istismarına uğrayan kız çocuğundan dehşet veren ifadeler
Babasının istismarına uğrayan kız çocuğundan dehşet veren ifadeler
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'dan anlamlı cevap!
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Cem Yılmaz'dan anlamlı cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul parti teşkilatında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul parti teşkilatında kritik toplantı
Şehit Bedirhan'ın aneannesi idam istedi
Şehit Bedirhan'ın aneannesi idam istedi
"Bundan sonra sevmem" diyen Bahçeli'ye Cem Yılmaz'dan bomba yanıt
"Bundan sonra sevmem" diyen Bahçeli'ye Cem Yılmaz'dan bomba yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi
TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi
Okmeydanı'nda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi
Okmeydanı'nda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi
Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı
Ülke buğdayının yüzde 20’si Mardin ovasında yetişiyor
Ülke buğdayının yüzde 20’si Mardin ovasında yetişiyor
Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! Kayıp Ecrin olayında kritik gelişme!
Evinin önünde oynarken kaybolmuştu! Kayıp Ecrin olayında kritik gelişme!
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Bedirhan bebeğin katili yakalandı
Bedirhan bebeğin katili yakalandı
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Yorumlar