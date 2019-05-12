Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli

13-19 Mayıs haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. Bu alanlarda atılacak adımlarla haftaya başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler.

Sosyal çevre ilişkileriniz önemli olacak. Bu alanlarda atılacak adımlarla haftaya başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Arkadaşlarınıza verdiğiniz sözler hafta ortasına kadar önem kazanıyor.

Venüs’ün Boğa Burcu’na geçmesiyle ikili ilişkiler ve özel hayatınız ön plana geçecek. Algınızı tamamen ilişkilere yönlendirmiş bulunuyorsunuz. Başka insanlardan destek almak istediğiniz ve onların onayına ihtiyacınızın olduğu bir dönem olacak.

Sözleşmeler ve danışmanlık alanında ya da ortak bir iş yapmak istiyorsanız tam da bu üç haftalık döngü içerisinde bunları yapabilme imkanınız var. Perşembe günü enerji alanımız değişiyor. Seyahatler, eğitim ve yabancı insanlarla yapılacak olan işler, daha az tanıdığınız insanlar ve uzaktaki akrabalarınız alanında Mars ilerleyecek.

Cumartesi Dolunay sizin Burcu’nuzda gerçekleşecek. Hayatınızda önemli kararlar alma aşamasında olabilirsiniz. İşlerinizin ve emeğinizin sonuçlarını almaya yatkın olacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.