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Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

İş alanlarınızda güzel sonuçlar elde etmeye yatkın olacaksınız.Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 13-19 Mayıs haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Kariyer ve işle ilgili konular önemli ve bu hafta bu alanlara yöneleceksiniz sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. İş hayatınızı önemsediğiniz ya da günlük hayatınızın ritminin arttığı, çalışmaktan mutluluk duyduğunuz ama aynı zamanda iniş çıkışların ve sürpriz gelişmelerin olduğu bir dönem.

Çarşamba günü Venüs’ün bu alanlarınıza geçmesiyle beraber kilo almaya meyilli olacaksınız. Perşembe günü Mars; Yengeç Burcu’na geçecek. Ortak parasal konularda önemli birtakım konu ve olaylara hazır olacağınız bir dönem olacak. Bu hafta salı, cuma ve perşembe günlerini etkin bir şekilde kullanmalısınız. İş alanlarınızda güzel sonuçlar elde etmeye yatkın olacaksınız. Cumartesi gerçekleşecek Dolunay, bir olayın iç yüzünü karşınıza getirebilir. Bu Dolunay kadersel alanınızda oluşacak yani iniş ve çıkışlarınız yüksek olabilir. Hem iş alanları hem sağlığınızla ilgili konularda da dengede olmaya özen gösterin. İşte ki ani bir olay sizin de ani tepkiler vermenize sebep olabilir. Güzel bir hafta diliyorum.

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