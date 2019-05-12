Ali Koç esti gürledi: Kokuşmuş sistem değişmeli

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki hakem hatalarına tepki gösterirken ''Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer olsa gerek, kokuşmuş sistem değişmeli'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren Akhisarspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Koç, "İnsan olduğu yerde hata olur ama hata var, hata var. Burada, hatadan öte bir durumdan bahsediyoruz." diye konuştu.

Türk futbolu açısından sıkıntılı bir gün yaşandığını belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu açısından son derece üzücü, endişe verici aslında bununla beraber malumun ilanı. Ben gerek seçim sürecinde gerek seçildikten sonra her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyorum. Mütemadiyen sistemin kokuşmuş olduğunu, vasatlığın altında olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaşananlara şaşırsam mı, üzülsem mi, gülsem mi bilemiyorum ama hakikaten yazık, çok yazık."

"Bu, basit bir hata değil"

Ali Koç, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'ın vermiş olduğu kararların basit bir hatadan ibaret olmadığını savundu.

Sorunların çözümü için topyekün hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Bu aslında beceriksizlikle basit bir insan hatasıyla küçük bir yanlışla anlatılabilecek bir durum değil, bunun çok çok ötesinde. Türk futbolunun bu anlayıştan, bu zihniyetten, bu virüslerden arınması lazım. Sadece futbolu yönetenler değil, bu değer zincirinin içindeki tüm paydaşların temizlenmesi, temizlenemeyeceklerden arındırılması ve bu sistemin böyle devam etmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

''Türk futbolu kendi içinde kendi kendini temizleyebilmeli''

Türk futbolunda en büyük sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) olduğunu aktaran Fenerbahçe Kulübü Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tepkili konuşmalar da bir şeyi değiştirmiyor ama bence Türk futbolu ayağa kalkmalı, Türk futbolu ortak tepkiler verebilmeli, Türk futbolu kendi içinde kendi kendini temizleyebilmeli. Adil rekabetin sağlanabileceğini hep beraber gösterebilmeliyiz. İnsan olduğu yerde hata olur ama hata var, hata var. Burada, hatadan öte bir durumdan bahsediyoruz. Her zaman ifade etmişimdir, Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunda adil rekabetin, hakkaniyetin sağlanması için sorumluluğu en yüksek kurumdur. Hepimizin sorumlulukları vardır ama 1 numaralı kurum TFF'dir. Futbolun ne kadar gerginlik oluşturduğunu, nasıl ayrıştırıcı bir konumda olduğunu, nefret tohumlarının nasıl ekildiğini üzülerek görüyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız mirasın bu olmaması lazım."

''Bu hatalar nasıl anlatılacak''

Doğru bildiklerini ve inandıklarını söylemeye devam edeceklerini belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"Herhalde bu gece Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer olsa gerek. Türk futbolunun içindeki aktörlerin hepsinin, bilhassa yönetimsel durumda olanların hepsinin temizlenip hazır yeni seçim varken kendi konularında kifayetli, liyakatı yüksek, futbola katma değer katabilecek, adaleti sağlayabilecek, marka değerini arttırabilecek, tribünlerin dolu olmasını sağlayacak, kulüplerin finansal yapılarının daha sağlıklı bir konuma gelmesi için yapısal reformları yapabilecek, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilecek, topyekün Türk futbolunu kalkındırabilecek, bu işi yapabilecek değişik konularda uzmanlardan oluşması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Çok merak ediyorum nasıl bir açıklama olacak. Bu hatalar nasıl anlatılacak. Yorumcular üzerlerindeki formayı çıkartıp, hakkaniyet çerçevesinde adil bir gözle nasıl yorumlayacak çok merak ediyorum."

Öte yandan Ali Koç, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.