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İkili ilişkiler devrede Balık Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

İkili ilişkiler devrede Balık Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019

13-19 Mayıs haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı. Aşk hayatınızda önemli bir noktaya gelebilir. Çok fazla alıngan ve karşı taraf üzerinde biraz ısrar eden bir insan profili çizebilirsiniz.

İkili ilişkiler ve özel hayatınızın detaylarıyla haftaya başlıyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Mayıs ayında iletişim ayağınız çok aktif olacak. Öğrenmekten, keşfetmekten ve yeni şeyler bilmekten mutluluk duyacağınız bir dönem.

Hem yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz hem de girişimcilik adına bir işiniz varsa güzel sonuçlarla karşılaşacağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Perşembe günü enerji alanınız değişiyor.

Aşk hayatınızda önemli bir noktaya gelebilir. Çok fazla alıngan ve karşı taraf üzerinde biraz ısrar eden bir insan profili çizebilirsiniz. Hem çocuğunuz hem de özel hayatınızdaki insanı bu süreçte çok fazla yıpratmamalısınız.

Cumartesi gecesi gerçekleşecek Dolunay ie seyahatleriniz hızlanacak. Uzaktan haberler alabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir konu sonuca ulaşabilir. Başlattığınız bir konunun karşılığını alarak büyük olaylarla karşılaşacaksınız. Önemli girişimler ve işleriniz için salı, perşembe, cuma ve cumartesi günlerini kullanmaktan çekinmeyin. Güzel bir hafta diliyorum.

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