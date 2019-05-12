HABER /  RAMAZAN

Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 72 camiye merkezi sistemle bağlı Durdubey Camii'nde, imam ezanı 4 dakika erken okuyunca binlerce kişi orucunu erken açınca müftülük 'Kazaya gerek yok' dedi.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinin sakinlerinden Mehmet Gözükara, "İmam saate bakıyor, saat de ilerde olduğu için, namaz vaktini gösterdiği için ezanı erken okuyor. Ben orucumu erken açmadım, fakat erken açan arkadaşlarımız oldu. Yetkililer saatin ileride olduğunu, bundan dolayı böyle bir hata oluştuğunu söyledi." dedi.

İlçe müftüsü: kazaya gerek yok

Orhaneli İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak da ilçede günün konusu olan olaya ilişkin açıklama yaptı. Çakmak, "Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamımızın, ezanı 4 dakika önce okuduğu söyleniyor. Bu konuda yaptığımız inceleme ve araştırma soncunda saatler ileride olduğu için böyle bir yanlışlık oldu. Burada da Din İşleri Yüksek Kurumu'muzun fetvası var.

Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa, herhangi bir kaza gerekmez diyor. 5-10 dakika olsaydı, sıkıntı olurdu. O zaman kaza gerekir. Fakat bunun dışında verilen fetvaya göre 2-3 dakika için bir şey gerekmez. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Müsterih olun, herhangi bir endişeye düşmeyin." diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak!
Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak!
Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz
Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı!
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı!
Rıdvan Dilmen: Milleti sokağa dökeceksiniz
Rıdvan Dilmen: Milleti sokağa dökeceksiniz
ÖNCEKİ HABERLER
İkili ilişkiler devrede Balık Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
İkili ilişkiler devrede Balık Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kova Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Alacak verecek dengesi önemli
Kova Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Alacak verecek dengesi önemli
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli
Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Yorumlar