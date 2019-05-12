Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılıp yeni bir oluşum kuracağı iddia edilen isimleri uyardı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının, Yunus emre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında AK Parti yönetimi ve teşkilatı bir araya geldi.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftarın ardından konuşan Arınç, konuşmasında parti kuracağı iddia edilen Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan gibi eski AK Parti’li vekillere de mesaj verdi.

Birilerinin kulağı çınlasın

AK Parti’den ayrılmanın kendilerine başarı getirmeyeceğini savunan Arınç, "Ben kazanıyor muyum, evet. Ortağım da kazanıyor mu, evet. O zaman bu ittifak başarılı. Bir tarafın lehine keser gibi çalışmaması lazım. Bunun şartlarına da şüphesiz partiyi yönetenler çok iyi bileceklerdir. Neticede başarı birlik ve beraberliktedir. Ayrı baş çekmekte değildir. Asıl gövdeden ayrılanlar hiç bir zaman başarılı olamazlar. Tek başına da parti kursalar bile. Birilerinin kulağı çınlasın diye düşünüyorum" dedi.