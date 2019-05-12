HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Demirağ'ı darp olayında flaş gelişme!

Gazeteci Demirağ'ı darp olayında flaş gelişme!

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı darp eden 6 kişinin hepsi yakalanarak Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Demirağ'ın darp edilmesi ile ilgili öncesinde 2 kişi A.A ve N.İ yakalanmıştı.

Demirağ, bir televizyon programının ardından önceki gece evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırılan Demirağ'ın kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşıldı.

Olay sonrası polis inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişiden A.A. ve N.İ. yapılan çalışma sonucunda yakalamıştı. Ekipler, çalışmalarının neticesinde geriye kalan F.Ç, A.D, O.Ç ve E.Y isimli 4 kişiyi de yakaladı. Böylece olaya karışan 6 kişinin tamamı gözaltına alındı. Zanlıların emniyet işlemleri ve sorguları ise devam ediyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç esti gürledi: Kokuşmuş sistem değişmeli
Ali Koç esti gürledi: Kokuşmuş sistem değişmeli
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva
Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak!
Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak!
Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz
Bülent Arınç'tan yeni parti uyarısı! Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Pakistan'da otele saldırı! Silah sesleri geliyor
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İkili ilişkiler devrede Balık Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
İkili ilişkiler devrede Balık Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kova Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Alacak verecek dengesi önemli
Kova Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019 Alacak verecek dengesi önemli
Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman kaç soru çıkacak?
Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman kaç soru çıkacak?
Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Seyahat ve eğitim işleriniz önemli Oğlak Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Kariyer ve iş önemli olacak Yay Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs 2019
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli
Akrep Burcu Hande Kazanova 13-19 Mayıs sosyal çevre ilişkileriniz önemli
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Kayseri iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Yorumlar