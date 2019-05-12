Anneler Günün kutlu olsun canım annem duygusal sözler

Bugün hayatımızın anlamı, baş tacımız annelerimizin günü Anneler Günü... Canım annem seni çok seviyorum demenin en duygusal yolunu sizler için hazırladık. En güzel anneler günü mesajları, anneler günü sözleri haberimizde...

Hayattayken, hala elimizi tutabiliyorken kıymetini bilmemiz gereken annelerimizin günü 12 Mayıs pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün için en güzel resimli anneler günü mesajlarını, resimli kutlama sözlerini ve güncel anneler günü mesajlarını sizler için derledik.

Anneler günü mesajları, resimli 12 Mayıs anneler günü kutlama sözleri ve anneler günü tebrik kartları haberimizde. Yaşam sebebimiz, cennet kokulu annelerimizin günü olan 12 Mayıs anneler gününe özel en çok paylaşılan ve en duygusal resimli anneler günü mesajlarını sizler için seçtik ve bir araya getirdik. Hayattayken hala elini tutabiliyorken her anın kıymetini bilmeli ve annelerimizin değerini bilmeliyiz. SMS, WhatsApp ya da Facebook uyumlu en çok paylaşılan anneler günü sözleri haberimizde. Başımızın tacı tüm annelerin bu özel günü kutlu olsun.

Anneler günü Türkiye'de bugün yani 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Binlerce çocuk anneler günü için güzel resimli sözleri ve pratik hediyeleri merak ediliyor. Şimdi anneler günü mesajlarıyla başlayalım. İşte en güzel anneler günü mesajları:

*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

*Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum.

*Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem annem... Seni çok arıyorum... Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

*Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

*Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.

*Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun.

*Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!

*Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

*Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

*Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

*Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

*Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

*Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

*Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.