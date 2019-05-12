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Fenerbahçe için Ever Banega iddiası

Fenerbahçe için Ever Banega iddiası

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Sevilla'nın yıldızı Ever Banega ile ilgilendiğini yazdı.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. İspanyol basını, sarı lacivertli ekibin Sevilla'nın yıldızı Ever Banega ile ilgilendiğini yazdı. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Banega'yı yeni yapılanmada düşünmediği ve bonservis bedelini de 7 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü belirtildi.

Menajeriyle temasa geçildi
Ülkesi Arjantin'den Boca Juniors'un listesinde olan Ever Banega'nın menajeri Santiago Hirsig'in Çin ve Türkiye'den kulüplerle temasa geçtiği iddia edildi. İşte bu noktada İspanyolların iddiası, Türkiye'den temasa geçilen kulübün, halihazırda Banega'yı transfer listesinde bulunduran Fenerbahçe olduğu yönünde...

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