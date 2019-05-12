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Melih Gökçek'in her şey çok güzel olacak tweeti olay oldu

Melih Gökçek'in her şey çok güzel olacak tweeti olay oldu

Gazeteci Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Her şey güzel olacak" tweet'ini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı sonrası partiler çalışmalarına hız verirken, adayların kampanyalşarıyla ilgili de sosyal medyada 'paylaşım savaşları' başladı.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" sözleri geniş kesimlerde yankı bulurken, gazeteci Ahmet Hakan'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Ahmet Hakan paylaştı, sosyal medyada olay oldu

Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2015 yılında paylaştığı "Sevgili twit alemi... İnşallah herşey çok güzel olacak... bekleyin..." tweet'ini retweetledi. Hakan'ın paylaşımı kısa sürede olay olurken, çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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