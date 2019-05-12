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Fenerbahçe Mohamed Diame'nin peşinde

Fenerbahçe Mohamed Diame'nin peşinde

Fenerbahçe, Newcastle United takımında forma giyen orta alan oyuncusu Mohamed Diame'ye teklifte bulundu.

Fenerbahçe'de transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Sarılacivertlileri heyecanlandıracak son isim İngiltere Premier Lig'den geldi. F.Bahçe'nin, Newcastle United takımında forma giyen orta alan oyuncusu Mohamed Diame'ye teklifte bulunduğu ve Senegalli'nin düşünmek için süre istediği öğrenildi.

West Ham United ve Crystal Palace peşinde
Sabah'ın haberine göre; sezon sonu Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Diame'ye, Fenerbahçe ile birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ve Crystal Palace takımlarının da teklifte bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin önerisinin mevcutlar içerisinde en iyisi olduğu bildirildi. Diame'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

23 lig maçında 11'de sahaya çıktı
32 yaşındaki Mohamed Diame, orta alanın her bölgesinde görev yapabiliyor. Senegalli yıldız, bu sezon Premier Lig'de toplam 23 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Diame, takımın düzenli oynayan oyuncularından biriydi. Diame daha önce İngiltere'de; Hull City, West Ham ve Wigan formaları da giydi.

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