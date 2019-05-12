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Sözcü Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptı

Demirören Haber Ajansı
Sözcü Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriyeli katil, yüz binlerce insanı öldürmenin, milyonlarca kişiyi yerinden etmenin ve güzel bir ülkeyi yıkmanın yanı sıra on binlerce kişiye işkence yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından New York Times gazetesinin internet sitesinde yer alan, "Suriye’deki Gizli İşkence Hapishanelerinin İçinde: Beşşar Esad Muhalefeti Nasıl Çürüttü" başlıklı haberi paylaştı.

Kalın, İngilizce yaptığı açıklamada, "Suriyeli katil, yüz binlerce insanı öldürmenin, milyonlarca kişiyi yerinden etmenin ve güzel bir ülkeyi yıkmanın yanı sıra, on binlerce kişiye işkence yaptı" dedi. 

New York Times gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'de hükümete karşı düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine konulan hukuk öğrencisine yapılan işkence iddialarına ilişkin belgeler yer alıyor.

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