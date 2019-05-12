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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, annesiyle olan bir fotoğrafını retweet ettiği mesajında, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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