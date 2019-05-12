Hazine Bakanı Berat Albayrak: Keskin düşüşler yaşayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açıkta sıfıra doğru yaklaştığımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Türkiye ekonomisi emin adımlarla hedefine ilerliyor. Önümüzdeki ay enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Keskin düşüşler yaşayacağız"

Albayrak, "Cari açıkta sıfıra doğru yaklaştığımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Türkiye ekonomisi emin adımlarla hedefine ilerliyor. Önümüzdeki ay enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız" dedi.

''İstihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz"

Albayrak, "Sadece Mart ve Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda. Ocak ve Şubat’taki dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

''Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor"

Bakan Albayrak, "Son 8-10 aydaki finansal mimari altyapıda biz çok önemli adımlar attık. Şu ana kadar tüm bu dış faktörlerin etkisini minimize edecek çok önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor" dedi.