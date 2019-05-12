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Migren hastalarının dikkat etmesi gereken besinler

Migren hastalarının dikkat etmesi gereken besinler

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, migren hastalarına beslenme konusunda uyardı. 

INCA Klinik Ünlü Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Migren, orta şiddetli veya şiddetli tek taraflı baş ağrısı şeklinde görülen, aspirin gibi ilaçlarla tam netice alınamayan, aralıklarla gelen bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genetik temelli bir hastalıktır. Migren hastalarında bulantı, kusma, ışığa hassasiyet görülmektedir” dedi.

Migren atakları ve migren ağrılarını azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyaran Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, migreni tetikleyen nedenleri; "Stres, uyku bozuklukları, sivri kokular, ortam değişiklikleri, menstruasyon, fiziksel aktivite azlığı, alkol tüketimi, kafein alımı, yeme düzeni değişiklikleri, şiddetli sese maruz kalma, uzun süre açlık, glisemik indeksi yüksek besinler” olarak açıkladı.

Op. Dr. Bıkmaz, migren hastalarının dikkat etmesi gereken besinler konusunda ise "Peynir, muz, alkol, çikolata, turunçgiller içerdikleri tiramin ve feniletilamin sebebiyle migreninizi tetikleyebilir. Tiraminden zengin besinleri tükettiğinizde kalp çarpıntısı, kan basıncında artış ile beraber baş ağrıları görülmeye başlanabilir. Bu da migren ataklarını tetikleyebilir. Alkol kullanımı ile tiramine eğilim artar, Avokado, salamura et, füme et bu besinleri de dikkat etmek gerekiyor. Migren hastalarının genellikle histamin düzeyleri yüksek görülmektedir. Histamin içeren gıdalara dikkat etmek gerekmektedir" açıklamasını yaptı.
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Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, Kafein-migren ilişkisi konusunda ise “Kafein vücuttaki adenozin salınımını arttırır.Artan adenozinler ca+ kanallarını aktive eder. Vücutta nörotransmiter maddeler artar. Uyarılar oluşur ve migren ağrıları bas göstermeye başlayabilir.Bu tarz hastalarda kafein alım miktarlarına dikkat etmek gerekmektedir” dedi. 

Op. Dr. Bıkmaz açıklamasını şöyle sürürdü:

"Yasaklı besinlerden, uzun süre açlıktan, stresten, basit karbonhidratlardan uzak durup, yukarıda yazılı olan migreni tetikleyen nedenlere dikkat edip, uyku düzeninizi de iyileştirdiğinizde migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz. Kısa bir hatırlatma;Düşük magnezyum, glutamatın sinapslardan salınmasıyla beraber kalsiyumun nöronların içine akmasıyla bağlantılıdır. Sinapslardaki düşük magnezyum post sinaptik nöronal eksitasyona neden olur. Birçok çalışma migren hastalarının düşük magnezyuma sahip olduğunu göstermektedir. Doktorunuza bu konuda danışıp siz de böyle bir eksikliğin olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.” 

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