Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını açıkladı.

Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasının ardından yeni hoca arayışına giren Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın Rumen teknik adam Mircea Lucesu ile anlaştığı konuşulsa da Erman Toroğlu'ndan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"İki isim var gündemde''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın yeni hoca gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Haber iyi bir yerden geldi. Olma şansı fazla çünkü güvendiğim bir arkadaşım. İki isim var gündemde. Birisinin olma ihtimali yüzde 90, diğerinin olma ihtimali ise yüzde 10." dedi."

"Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde 90 Abdullah Avcı''

''Beşiktaş'ın yeni hocası yüzde 90 Abdullah Avcı, yüzde 10 Tayfur Havutçu olacak.'' diyen Toroğlu, ''Bayağı yol alındı ve hemen hemen bitti gibi denildi. Yarın demeç verebilirler Beşiktaş tarafı ya da Abdullah Avcı tarafı, 'Yok böyle bir şey' diyebilir ama benim duyumum böyle. Ve bayağı sağlam duyumum." ifadelerini kullandı.