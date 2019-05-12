Kilo problemi olanlar dikkat! Sahura kalkmazsanız...

Oruç sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, nasıl beslenilmesi gerektiğini açıkladı.

Kardiyolog hekim Prof. Dr. Mustafa Aydın, oruç tutan bireylerin kan yağlarında ve kolesterol düzeylerinde olumlu düzelmeler izlendiğini belirtti.

Bu bulguların sağlıklı kişilerde oruç tutmanın kalp sağlığına olumlu katkılarının olduğunu gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın, “Oruç tutanlarda damar sertliğinin daha az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, oruç sayesinde kalp damar sistemindeki pıhtılaşma mekanizmalarına olumlu etkilerde bulunduğu biliniyor” diye konuştu.

Yapılan yanlışlar

“Oruç tutmanın sağlığa faydası var ama yapılan bazı yanlış uygulamalar da ciddi zararlara yol açabilir” diyen ve oruç sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

“İftar ve sahurda aşırı ve tuzlu gıda tüketimi kalp yetersizliğinde kötüleşme, hipertansiyonu olan hastalarda tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya iftarda aşırı gıda alımı sindirim sorunlarına yol açmakla kalmayıp kilo alımına ciddi katkıda bulunabilir."

Şekerli gıdalardan uzak durun

"Ağır yemeklerden ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmalıdır. Orucu açtıktan sonra şekerli gıdalardan, yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır."

Sigara içenlere uyarı

"Aşırı ve hızlı yemek mide ve sindirim sisteminde kan akımını artırır. Bu durum kalp yetmezliği olan hastalarda ek yüklenmeye neden olabilir. İleri kalp yetersizliği olanlarda şikayetlerin artmasına neden olabilir. Gündüz içilmeyen sigaranın iftar sonrası yoğun içilmesi koroner dolaşımın olumsuz etkilenmesine neden olur."

Yürüyüş yapın

"Sigaranın bırakılması veya azaltılması alınacak en etkili önlem olacaktır. İftar sırasında sıvı gıdalarla başlangıç yapıp bir süre ara verilmesi dolaşım ve sindirim sistemine ek yük bindirilmesine engel olacaktır. İftar sonrasında düzenli yürüyüşler sindirim sorunlarına engel olur ve dolaşımın düzelmesine katkı verir."

Yeterli sıvı alımı yapın

"Uzun açlık süresi nedeniyle iftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Sahur mutlaka yapılmalıdır. Sıvı ve lifli gıda ağırlıklı olması uzamış açlık döneminde tokluk hissi verecek ve sıvı açığı oluşmasına engel olacaktır.’’