Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi

Okullar ne zaman tatil olacak, 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor kaç gün var soruları merak konusu oldu. Yaz tatili için gün sayan öğrenciler bu sene 14 Haziran'da karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatiline girecek.

Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman başlıyor soruları öğrencilerin gündeminde. 3 aylık yaz tatili için gün sayan öğrenciler karnelerini 14 Haziran cuma günü alacak. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre öğrenciler 3 ay yaz tatili yapacak. 2019-2020 eğitim dönemi ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Dönemi tamamlayarak yaz tatiline giriş yapacak olan binlerce öğrenci, okullar ne zaman tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. Karne tatili ile birlikte üç aylık bir dinlenme fırsatı elde edecek olan öğrenciler kadar veliler de yaz tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. İşte, karnelerin verileceği ve okulların ne zaman tatil olacağına dair bazı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK: Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.

LGS'YE NASIL HAZIRLANMAK GEREKİR: Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “bugünden itibaren sınava girecek öğrencilerin bir yandan yeni konuları öğrenirken bir yandan da genel tekrarlara başlamaları ve süreli sınav uygulamalarına ağırlık vermeleri gerekiyor. Ayrıca beslenmelerine ve uyku düzenlerine dikkat etmelerinin ve çalışma aralarında kısa süreli de olsa spor yapmalarının, başarılarına önemli katkıları olacaktır.” dedi.

Son iki aylık süreyi etkin değerlendirmek için:

Çalışma odanızı yeniden düzenleyerek odanızdaki ve kitaplığınızdaki fazlalıkları çıkararak, mümkün olduğunca sadeleştiriniz.

Sınava gireceğiniz derslerle ilgili dökümanları bloklayarak kitaplığınıza yerleştirirseniz çalışmaya başladığınızda zaman kaybetmezsiniz.

Tekrar Programı Hazırlığı

Son iki ayı kapsayacak şekilde her ders için ayrı ayrı genel tekrar programı oluşturunuz. Örneğin Matematik dersi için önce tekrar edilmesi gereken ünite ve konuları belirleyiniz, sonra tekrar edilmesi gereken ünite ve konuları önce iki aya, sonra her ayın haftalarına bölüştürünüz.

Her ders için ayrı ayrı haftalık tekrar programını oluşturduktan sonra birinci haftanın programından başlayarak her haftanın günlük çalışma programını oluşturunuz. Günlük çalışma programınızı günlere bir sayısal, iki sözel ders olacak şekilde oluşturunuz. Örneğin; birinci gün çalışma programınıza Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dili alıp; ikinci güne Fen Bilimleri, Türkçe ve TC İnkılap Tarihini alabilirsiniz.

Son on gündeki tekrarlarınızda deneme sınavı uygulamalarına ağırlık veriniz.

Tekrar programınızı ailenizin desteğini alarak hazırlarsanız, uygulama sırasında onların sizi daha bilinçli destekleyeceğini unutmayınız.

9 Nisan'dan 24 Mayıs'a kadar tekrar programı uygulayabileceğiniz 7 haftanız var. Son haftayı süreli deneme sınavlarına ayırmanız daha doğru olacaktır. Bu durumda Eylül ayından başlayarak her hafta ortalama bir aylık konu tekrarı yapmanız gerekecek. Ancak bu durumu gözünüzde büyütmeye gerek yok, öğrenmek uzun sürse de hatırlamak için çok kısa süre yeterli olmaktadır.