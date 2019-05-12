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Çin Ay'ın karanlık yüzüne inmeye çok yaklaştı

Çin Ay'ın karanlık yüzüne inmeye çok yaklaştı

ÇİN'in Ay keşif aracı Chang'e-4'e bağlı Yutu-2 adlı robotun Ay'ın karanlık yüzü olarak da anılan Dünya'ya uzak bölgesindeki bilimsel keşif çalışmalarını sürdürdüğü ve Yutu-2'nin şu ana kadar 190,66 metre yol katettiği bildirildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı Ay Keşif ve Uzay Programı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yutu-2 dahil Chang'e-4 aracına bağlı tüm iniş ve keşif araçlarının öngörülen bilimsel çalışmalarını tamamladıktan sonra dün gece itibarıyla yeniden "uyku moduna" geçtiği bilgisi verildi.

8 Aralık 2018'de fırlatılan Chang'e-4, 3 Ocak günü bir ilke imza atarak Ay'ın karanlık yüzüne yumuşak iniş gerçekleştiren ilk araç olmuştu.

Ay üzerinde bir gecenin yeryüzündeki 14 günlük süreye tekabül ettiğine dikkat çekilen açıklamada, dolayısıyla Chang'e-4'a bağlı tüm iniş ve keşif araçlarının Ay üzerinde gece zamanlarında güneş ışınlarının yokluğu nedeniyle keşif misyonuna ara vererek "uyku moduna" alındığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, "5'inci Ay gününde" yürütülen keşif çalışmalarında Chang'e-4'teki bilimsel aygıtlar sorunsuz çalışırken, toplam 6,6 GB büyüklüğünde verinin analiz için merkeze gönderildiği aktarıldı.

Chang'e-4'ün görevleri arasında düşük frekanslı radyo astronomi gözlemleri, toprak ve yer şekilleri araştırmaları, mineral bileşimleri tespitleri ve nötron radyasyonu ile nötr atom ölçümleri gibi çalışmalar yer alıyor.

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