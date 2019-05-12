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Ekrem İmamoğlu'ndan annelere: İyi ki varsınız!

Ekrem İmamoğlu'ndan annelere: İyi ki varsınız!

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen ancak YSK'nın 6 Mayıs kararıyla mazbatası geri alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Anneler Günü'nü kutladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesi ve mazbatasının alınmasından sonra 23 Haziran'daki seçim çalışmaları için kolları sıvayan CHP'li İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video aracılığıyla Anneler Günü'nü kutladı. 

​İmamoğlu, "Güzel anneciğim yanında olamayacağım, anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsın. Dünyanın bütün güzel annelerinin anneler gününü kutluyorum. Eşimin anneler gününü kutluyorum, üç çocuğumun o güzel, fedakar annesi" dedi ve şöyle devam etti: 

"Türkiyemizin bütün güzel annelerinin ellerinden öpüyorum, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız çünkü gerçekten annelik bambaşka bir şey. Anneler her şeyi hisseder, bazen tehlikeyi hisseder bazen umut verir. Bütün güzel duyguları çocuklarına sunan o güzel anneler Anneler Günü'nüz kutlu olsun."

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