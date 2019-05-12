HABER /  SPOR

Maç tekrar mı edilecek! Rizespor'dan açıklama

Maç tekrar mı edilecek! Rizespor'dan açıklama

Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı sonrasında gündemi sarsacak son dakika açıklaması geldi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Hakem Serkan Çınar'ın çaldığı ikinci penaltı tartışma konusu olurken Rizespor cephesi de maçın hakemlerine tepki gösterdi. Özellikle Diagne'nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu iddia edildi.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Serkan Çınar’ı hakemlikten men etmenin ne faydası var?’
“Bir hafta boyunca Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının teşkivi konuşuldu. İnsanları satın almak bu kadar ucuz mu? İnsanların gururu yok mu? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu iftiraları atanlar dünkü futbolcumuzdan sonra ne konuşacak? Serkan Çınar'ı hakemlikten men etmenin kime faydası var? Biz her hafta bir hakemin düdük asmasını istemiyoruz. Biz sistemin doğru işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türk futbolunda sistem doğru işlemeli”

“Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
Beşar Esad'dan herkesi şaşırtacak adım! Erdoğan'la görüşmeye hazırız
Beşar Esad'dan herkesi şaşırtacak adım! Erdoğan'la görüşmeye hazırız
Belçika'da terörist Fehriye Erdal "en çok arananlar" listesinde
Belçika'da terörist Fehriye Erdal "en çok arananlar" listesinde
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
Bafetimbi Gomis'ten ayrılık itirafı
Bafetimbi Gomis'ten ayrılık itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran Anneler Günü mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Bayram ne zaman başlıyor Ramazan bayramı başlangıcı
Akhisarspor, 25 sene sonra küme düştü
Akhisarspor, 25 sene sonra küme düştü
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak 2019 yaz tatili başlangıç günü tarihi
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Karamollaoğlu'ndan "Nerede o eski ramazanlar?" çıkışı
Kilo problemi olanlar dikkat! Sahura kalkmazsanız...
Kilo problemi olanlar dikkat! Sahura kalkmazsanız...
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Anneler günü şiirleri kısa-10 kıtalık uzun şiirler sayfası
Yorumlar 2 yorum