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İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?

İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?

İSTANBUL-ESKİŞEHİR hızlı tren bilet ücreti ne kadar TCDD son fiyat listesini yayınladı. Peki İstanbul Eskişehir yüksek hızlı tren yolculuk süresi kaç saat, Eskişehir İstanbul hızlı tren seferlerinde kaç durak var?

ESKİŞEHİR İstanbul hızlı tren kaç saat sürüyor, İstanbul Eskişehir hızlı tren kaç durak var sorularının yanıtları haberimizde. tcdd.gov.tr 2018 YHT hızlı tren bilet fiyatları güncel listeyi yayınladı. Hızlı trenle Eskişehir'e gidecek bir yolcu hızlı tren bilet ücreti olarak 195 lira ödeyecek. İstanbul Eskişehir arası hızlı tren ise yaklaşık 3 saat sürüyor. Günde 10 sefer yapılan İstanbul-Eskişehir hızlı treni için ilk sefer Pendik'ten 06:01' de başlıyor son sefer ise18:01'de bitiyor. Ortalama yolculuk süresi ise 2 sa 54 dk.

İstanbul Eskişehir arasını en hızlı ve güvenli şekilde gitmenin yolu hızlı trenden geçiyor. Peki Eskişehir-İstanbul hızlı tren bilet ücretleri ne kadar, Eskişehir hızlı tren online bilet alma mümkün mü? Eskişehir İstanbul hızlı tren durakları neler tüm detayları ve son haberleri sizler için derledik.

İSTANBUL-ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET ÜCRETLERİ : İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı trenle seyehat etmek isteyen yolcular bilet ücreti olarak 195 lira ödeyecek. Günde 10 sefer yapılan İstanbul-Eskişehir hızlı treni için ilk sefer Pendik'ten 06:01' de başlıyor son sefer ise18:01'de bitiyor. Ortalama yolculuk süresi ise 2 sa 54 dk.

İstanbul (Pendik) kalkış ve İzmit YHT istasyona varışlı olarak gerçekleşiyor.

HIZLI TREN DURAKLARI : İstanbul Eskişehir Ankara arasında sefer yapan hızlı trenlerin durakları sırasıyla şunlar; Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı, Sincan Ankara. 

Unutulmaması gereken konulardan biri de, YHT yani Yüksek Hızlı Tren sefer tarifelerinin yaz ve kış dönemlerine göre değiştiği. Biletinizi satın almadan önce mutlaka geçerli, güncel tren tarifesini de kontrol edin.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

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