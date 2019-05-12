Real Betis'te Cocu sesleri

İspanyol medyası, Real Beti'in son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Cocu'yu teknik direktörlük görevine getirmek istediğini yazdı.
Geçtiğimiz yaz başına geçtiği Fenerbahçe'den 10. haftada alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü maçı sonrası kovulan Phillip Cocu'yla ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi.
La Liga'da son 5 maçtır galip gelemeyen Real Betis'te yönetim, Quique Setien'in görevine son vermeyi düşünürken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.