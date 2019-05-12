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Real Betis'te Cocu sesleri

Real Betis'te Cocu sesleri

İspanyol medyası, Real Beti'in son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Cocu'yu teknik direktörlük görevine getirmek istediğini yazdı.

Geçtiğimiz yaz başına geçtiği Fenerbahçe'den 10. haftada alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü maçı sonrası kovulan Phillip Cocu'yla ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi. 

La Liga'da son 5 maçtır galip gelemeyen Real Betis'te yönetim, Quique Setien'in görevine son vermeyi düşünürken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

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