Fikret Orman bombaladı: Hakem futbolu bilmiyor ben mi ders vereceğim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verdiği tartışmalı kararlarla gündeme oturan Serkan Çınar ve ekibine ateş püskürürken ''Futbolu bilmiyor hakem ya. Ben mi ders vereceğim artık bunlara?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, oyunu kullandıktan sonra dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, ''Bugün Beşiktaş'taki son seçimime girdim. Hayat niyetle alakalıdır. Dünkü toplantı biraz elektrikli geçti. İstemediğim bir laf ağzımdan çıktı. Benim iki tane kızım var. Bütün bayanlardan özür diliyorum." dedi.

''Futbolu bilmiyor hakem ya''

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'ı topa turan Orman, ''Rezillikten başka bir şey değil. Rezillikten başka bir şey değil! Dünkü hakemlerin ve VAR'ın yerinde Galatasaraylı bir yönetici olsa yemin ederim ki böyle kararlar vermezdi daha vicdanlı maç yönetirdi. Futbolu bilmiyor hakem ya. Ben mi ders vereceğim artık bunlara. Beşiktaş böyle şampiyonluğu istemez. Bizim tarihimizde böyle şampiyonluklar yok.'' dedi.

''Bu hakemlerle bu lig daha fazla gitmez''

Hakemlerin kötü performanslarını değerlendiren Orman, ''Maça çıkmadan, maçı kafasında oynayan hakemlerle bu lig seyredilmez. Şampiyonluklarımızda kimseyle kavga etmedik. Dünkü gibi hakemleri temizlemezlerse MHK'dan ayrılsınlar. Kötü niyetli hakemlerin Türk futbolundan silinmesi lazım. Merkez Hakem Kurulu korkmasın, arkasında biz varız. İstifa edeceklerini duyuyorum. İstifa edeceklerine bu işi düzeltsinler. Bu hakemlerle bu lig daha fazla gitmez. MHK, kötü niyetli hakemlere neşteri vurmazsa hepsi o koltuğu terk etsin." ifadelerini kullandı.

''Kimse yemiyor, gelip maçı katletti''

Galatasaray-Beşiktaş maçını yöneten Bülent Yıldırım hakkında sert sözleri ifade eden Orman, "Bülent Yıldırım hakemliği sezon sonu bırakmalı çok açık söylüyorum. Bülent Yıldırım tecrübesinde bir hakem o hataları yapar mı? Ben yemiyorum, Kimse yemiyor. Gelip maçı katletti. Bunların Türk futbolundan silinmesi lazım. Telefon geliyor, 'Bülent'e maç verin'. Niye Bülent'e maç veriliyor? Beşiktaş'ı katletmiş, Türk futbolunu katletmiş." dedi.

''Caner Erkin için bir gecede kural çıkarmışlardı''

TFF ve MHK'yi yerden yere vuran Orman, "Federasyonu yöneteceklerse adam gibi yönetecekler, öyle mıymıy mışmış yönetmesinler. 20 gündür kural değiştiremediler. Caner Erkin için bir gecede kural çıkarmışlardı." dedi.

Yabancı hakem konusu

Yabancı hakem konusuna da değinen Orman şu ifadeleri kullandı; ''Ben yabancı hakem taraftarı değilim ama geçiş döneminde yurt dışından hakem getirsinler. Bu yaşlı ve kötü hakemleri göndereceklerse fark etmez.''