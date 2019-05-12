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ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi

ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi

2019 yılında 3 kez yapılacak olan ALES sınavının birincisi 5 Mayıs'ta yapıldı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2019 ALES/1 sınav sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak. ALES sınav sonuç bilgisi TC numarası ile sorgulanacak.

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu 5 Mayıs'ta sınava giren binlerce adayın gündeminde. Yılda 3 kez yapılan ve akademik anlamda kendini bir adım ileriye taşımak isteyen vatandaşların girdiği ALES sınavı sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak. 

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Erişim 10 gün süreyle devam edecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN: Telif hakkı ÖSYM’ye ait olan soruların erişimi 10 gün süreyle devam edecek. ÖSYM’nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK: Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

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