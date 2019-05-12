DSP İstanbul seçimi için kararını verdi

DSP İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika kararını verdi. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muammer Aydın, yarıştan çekildiğini açıkladı.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını açıklamasının ardından gözler DSP'ye çevrilmişti. Seçim kararının alınmasının ardından CHP yönetimi DSP'ye bir heyet göndererek 23 Haziran seçimlerini konuşmuştu. Heyetin ardından toplanan DSP'nin Parti Meclisi adaylarını seçimden geri çektiklerini açıkladı.

DSP İstanbul adayı: İstifa ediyorum

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muammer Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini belirterek, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

İSTİFA BİLDİRİMİ



Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur.



Av.Muammer AYDIN — Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 12 Mayıs 2019

DSP genel başkanı: kimseye destek vermeyiz

Konuyla ilgili dün açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran'da adaylar YSK'ya bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız." ifadelerini kullanmıştı.