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Bafetimbi Gomis'ten ayrılık itirafı

Bafetimbi Gomis'ten ayrılık itirafı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, 'Para için mi Galatasaray'dan ayrıldın' sorusuna 'evet' yanıtını verdi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e 6 milyon euro karşılığında transfer olan Bafetimbi Gomis, Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesine verdiği röportajda ise gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

''Zira her şeye doymuştum''
Gomis, Sarı Kırmızılı kulüpten neden ayrıldığına yönelik soruya şu şekilde cevap verdi: "Para için mi ayrıldım? Evet. Asya'nın en büyük kulübünde oynamış ve kupalar kazanma şansı elde etmiş olsam dahi beni Suudi Arabistan'a gitmeye iten nedenlerden biri de buydu. Zira her şeye doymuştum."

''Bense böyle bir duruma düşmek istemiyorum''
"Şampiyonluklar, bir kariyeri başarılı kılar ancak işin ekonomik boyutu da çok önemli.'' diyen Gomis, ''Şu an maddi açıdan çok zor durumda olan oyuncular tanıyorum. Çünkü onlar, benim aldığım ücretlere sahip olamadılar ve kulüplerine sadık kaldılar. Bense böyle bir duruma düşmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

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