HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar

Beşiktaş Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi devam ederken gergin anlar yaşandı. Dün yapılan mali kongrede Metal-İş sendikası üyesi ve Beşiktaşlı olmadıkları iddia edilen kongre üyelerinin oy kullandığı sırada salonda bulunan diğer üyeler tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta yaşanan Olağan Seçimli Genel Kurul’da gerginlik yaşandı. Oy kullanmak için sıraya giren bazı üyelerin Beşiktaşlı olmadığını ifade eden birçok kişi, bu isimlerin oy kullanmaması için protesto etti.

Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen isimlere büyük tepki gösteren siyah-beyazlı kongre üyeleri, bu üyeleri protesto ederken, salona giren emniyet güçleri gerginliğin büyümesinin önüne geçti. Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan çıkan isimler, Beşiktaşlı olduğunu iddia etti. 

Çakır Baran: “Oy kullanma hakkım elimden alınıyor” 
Salondan çıkarılan isimlerden olan Çakır Baran, Beşiktaşlı olduğunu söyleyerek, “Başka takım taraftarı değilim. İsmim Çakır Baran. Ben İskenderun’dan geliyorum. Türk Metal Sendikası üyesiyim. Bir sendikanın üyesi olmak demek, başka bir takıma üye olmamak demek midir? Ben İskenderun’da yaşıyorum ve aidatımı ödeyerek buraya gelmişim. Güzel bir tablo yaşamak için geldim ama oy kullanma hakkım elimden alınıyor. Benim Beşiktaşlı olmadığımı kabul etsinler, her türlü cezayı almaya razıyım” ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu
Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu
DSP İstanbul seçimi için kararını verdi
DSP İstanbul seçimi için kararını verdi
Real Betis'te Cocu sesleri
Real Betis'te Cocu sesleri
Fikret Orman bombaladı: Hakem futbolu bilmiyor ben mi ders vereceğim
Fikret Orman bombaladı: Hakem futbolu bilmiyor ben mi ders vereceğim
Konya'da bir kafeyi tüfekle taradılar! 10 yaralı
Konya'da bir kafeyi tüfekle taradılar! 10 yaralı
Ekrem İmamoğlu'ndan annelere: İyi ki varsınız!
Ekrem İmamoğlu'ndan annelere: İyi ki varsınız!
ÖNCEKİ HABERLER
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu
Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu
Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı anneler günü yazıları
Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı anneler günü yazıları
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
Bafetimbi Gomis'ten ayrılık itirafı
Bafetimbi Gomis'ten ayrılık itirafı
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni haber
Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri
Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
Yorumlar