Juventus, yeni sezon formalarını tanıttı

İtalya Ligi Serie A'da üst üste sekizinci, toplamda 35. şampiyonluğuna ulaşan Juventus, 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında futbolcuların üzerinde paylaştığı fotoğraflarda, İtalyan ekibinin son yıllarda kullandığı dikey çizgili formanın aksine, parçalı bir forma tasarımını tercih ettiği görülüyor. Seria A'da 36. hafta maçında Juventus bugün TSİ 21.30'da deplasmanda Roma ile karşılaşacak.

Non temere il cambiamento. Guidalo ⚫⚪



Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball​ farà il suo debutto in campo questa sera! https://t.co/JorJRePBzm#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/cqbQsmNm54