İran'dan ABD'ye tehdit üstüne tehdit! Vururuz

İran'la ABD arasında yaşanan gerginlik hiç bitmiyor. İran'dan yine tehditler geldi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti.

İran meclisinde bu sabah basına kapalı gerçekleşen oturumda, Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgedeki son duruma ilişkin meclise rapor sundu. İran meclisinde gerçekleşen özel oturuma ilişkin açıklama yapan Kebuder Aheng milletvekili Muhammed Ali Pur, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey askeri yetkililerin ABD karşısında atılacak adımlara ilişkin rapor sunduklarını aktardı.

Devrim Muhafızları Komutanı Selami ABD’nin bölgede aldığı pozisyona ilişkin sunduğu raporda, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını belirterek, “ABD savaş gemisinin bölgeye gönderilmesi, tamamen psikolojik savaş taktiğidir” dedi.

ABD’nin İran’a saldıracak gücü ve cesareti yok

ABD’nin USS Abraham Lincoln savaş gemisini Basra Körfezine göndererek İranlı siyasileri ve hükümeti savaşla korkutmak istediğini belirten General Selami, “Onlar savunma gücümüzü ve kendilerinin saldırıya açık olduklarını biliyorlar. Bu nedenle ABD’nin İran’a saldıracak gücü ve cesareti yok” ifadesini kullandı.

Terör örgütü olarak kara listeye almıştı

ABD, geçtiğimiz hafta İran'a mesaj vermek için, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti. ABD daha önce de İran Devrim Muhafızlarını yabancı bir terör örgütü olarak kara listeye almıştı.

İran'dan abd'ye tehdit

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Hacızade, "40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda." dedi.

Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumunun İran unsurlarına yakınlığına işaret eden Hacızade, "Amerikalıların durumu dişlerimiz arasındaki et gibi. Eğer hareket ederlerse başlarına ineriz. Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip

Washington yönetiminin savaş söyleminden kaçınmasıyla ilgili Hacızade, bunun sebebinin körfezdeki ABD askeri unsurlarının savunma açıklarının bulunmasından kaynaklandığını söyledi. Hacızade, "Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip füzelere sahibiz. Bu füzelerin menzili son çalışmalarla 700 kilometreye çıktı." diye konuştu.