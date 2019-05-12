HABER /  DÜNYA

İran'dan ABD'ye tehdit üstüne tehdit! Vururuz

İran'dan ABD'ye tehdit üstüne tehdit! Vururuz

İran'la ABD arasında yaşanan gerginlik hiç bitmiyor. İran'dan yine tehditler geldi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti.

İran meclisinde bu sabah basına kapalı gerçekleşen oturumda, Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bölgedeki son duruma ilişkin meclise rapor sundu. İran meclisinde gerçekleşen özel oturuma ilişkin açıklama yapan Kebuder Aheng milletvekili Muhammed Ali Pur, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey askeri yetkililerin ABD karşısında atılacak adımlara ilişkin rapor sunduklarını aktardı.

Devrim Muhafızları Komutanı Selami ABD’nin bölgede aldığı pozisyona ilişkin sunduğu raporda, ABD’nin İran’a saldırabilecek güce ve cesarete sahip olmadığını belirterek, “ABD savaş gemisinin bölgeye gönderilmesi, tamamen psikolojik savaş taktiğidir” dedi.

ABD’nin İran’a saldıracak gücü ve cesareti yok

ABD’nin USS Abraham Lincoln savaş gemisini Basra Körfezine göndererek İranlı siyasileri ve hükümeti savaşla korkutmak istediğini belirten General Selami, “Onlar savunma gücümüzü ve kendilerinin saldırıya açık olduklarını biliyorlar. Bu nedenle ABD’nin İran’a saldıracak gücü ve cesareti yok” ifadesini kullandı.

Terör örgütü olarak kara listeye almıştı

ABD, geçtiğimiz hafta İran'a mesaj vermek için, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti. ABD daha önce de İran Devrim Muhafızlarını yabancı bir terör örgütü olarak kara listeye almıştı.

İran'dan abd'ye tehdit

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Hacızade, "40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda." dedi.

Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumunun İran unsurlarına yakınlığına işaret eden Hacızade, "Amerikalıların durumu dişlerimiz arasındaki et gibi. Eğer hareket ederlerse başlarına ineriz. Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat." ifadelerini kullandı. 

Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip

Washington yönetiminin savaş söyleminden kaçınmasıyla ilgili Hacızade, bunun sebebinin körfezdeki ABD askeri unsurlarının savunma açıklarının bulunmasından kaynaklandığını söyledi. Hacızade, "Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip füzelere sahibiz. Bu füzelerin menzili son çalışmalarla 700 kilometreye çıktı." diye konuştu.     

 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Konyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Boğaziçi öğrencisi Hızır sandığı seyyar satıcıya 70 bin TL'sini kaptırdı
Boğaziçi öğrencisi Hızır sandığı seyyar satıcıya 70 bin TL'sini kaptırdı
Rize Başkanı Hasan Kartal çark etti: Espri manasında söyledim
Rize Başkanı Hasan Kartal çark etti: Espri manasında söyledim
Robin van Persie futbolu bırakıyor
Robin van Persie futbolu bırakıyor
Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar
Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar
Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu
Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç: Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir
Ali Koç: Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir
Kalp krizinin ardından hücreleri canlandıran gen tedavisi yöntemi
Kalp krizinin ardından hücreleri canlandıran gen tedavisi yöntemi
Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman çıkmış örnek sorular
Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman çıkmış örnek sorular
Lise öğrencileri, öğretmenleriyle robotik el üretti
Lise öğrencileri, öğretmenleriyle robotik el üretti
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu
Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu
Anneler Günü resimli tebrik mesajları sayfası-yeni 2018
Anneler Günü resimli tebrik mesajları sayfası-yeni 2018
Yorumlar 1 yorum