Kayserispor Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Spor Torto Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda Asamoah Gyan'ın attığı iki kafa golüyle kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Kasımpaşa maçın 26. dakikasında Syam Ben Youssef'in attığı golle 1-0 öne geçerken, 42. dakikada David Pavelka'nın kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı ve ilk yarıda 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda Kasımpaşa'nın 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Kayserispor oyuna sonradan sahil olan Gyan'ın attığı iki golle sahadan 2-1'Lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 40 yaparken ligde kalmayı garantiledi. Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.