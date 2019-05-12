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Kayserispor Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Kayserispor Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Spor Torto Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmayı ikinci yarıda Asamoah Gyan'ın attığı iki kafa golüyle kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kasımpaşa maçın 26. dakikasında Syam Ben Youssef'in attığı golle 1-0 öne geçerken, 42. dakikada David Pavelka'nın kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı ve ilk yarıda 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa'nın 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Kayserispor oyuna sonradan sahil olan Gyan'ın attığı iki golle sahadan 2-1'Lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 40 yaparken ligde kalmayı garantiledi. Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.

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