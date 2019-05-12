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HDP medyası Soylu'nun sözlerini böyle çarpıttı

HDP medyası Soylu'nun sözlerini böyle çarpıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimlerinde kayyum atanan belediyelerin yarısını AK Parti'nin kazandığını söyledi. Soylu, belediyelerde iyi bir yönetim sergilenmesi halinde 5 yıl sonraki seçimlerde HDP'li hiçbir belediyenin kalmayacağını ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da kayyum olan belediyelerin neredeyse yüzde ellisinde vatandaşlarımız AK Parti'ye oy verdiğini söyledi. Bu sözleri tehdit olarak algılayan HDP medyası ise Soylu'nun HDP'li belediyelere kayyum atamak istediğini ileri sürdü.

Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terör operasyonları sonrası huzur geldiğini söyledi. 31 Mart seçimlerinde kayyum atanan belediyelerin yüzde 50'sinin AK Parti'nin kazandığını ifade eden Soylu, bu bölgelerde iyi çalışılması halinde bölgede HDP'li belediye kalmayacağını ileri sürdü.

HDP medyası çarpıttı

HDP'ye yakın sosyal medya hesapları ve bazı internet siteleri Soylu'nun bu açıklamalarını çarpıtarak Soylu'nun HDP'li belediyeleri kayyum atamakla tehdit ettiğini yazdı. 

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