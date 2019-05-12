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Silivri sahilleri kızıla boyandı!

Silivri sahilleri kızıla boyandı!

Marmara Denizi'nde son günlerde yer yer gözlemlenen, "kızıl gelgit" olarak da bilinen plankton çoğalması, Silivri sahilinde de görüldü.

SİLİVRİ deniz kıyısı boydan boya turuncu renge büründü. Güzel havayı fırsat bilerek sahile akın eden vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla bu doğa olayını görüntüledi.

Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığı bildirildi.

Bu arada, havaların ısınmasıyla vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Çocuklar parklarda oynarken, aileleri de sahilde dolaşıp, güzel havanın tadını çıkardı.

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