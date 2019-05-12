Hasan Kaçan ve Dursun Ali Erzincanlı #ÇünküÇaldılar dedi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın başlattığı akım çığ gibi büyüyor. Kendisine yöneltilen, "İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu?" sorusuna, "Çok basit. Çünkü çaldılar" diye cevap veren Yıldırım'ın ardından sosyal medyada 7'den 77'e birçok vatandaştan destek mesajı geldi. Adeta bir akım haline gelen soruya, senarist Hasan Kaçan ve ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da yanıt verdi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, kendisine "İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu?" diye soran gence, "Çok basit. Çünkü çaldılar" diye cevap vermesi, sosyal medyada bir anda yayıldı.

Adeta bir akım haline gelen "#ÇünküÇaldılar", ünlü-ünsüz binlerce kişi tarafından video şeklinde paylaşıldı.

Senarist Hasan Kaçan ve ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da sosyal medyadan Binali Yıldırım'a destek verdi.